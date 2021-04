Ioana Mihăilă: Există două probleme, una acută și una cronică - Lipsa medicilor din secțiile ATI, respectiv lipsa personalului medical și distribuția inegală în diverse zone ale țării (VIDEO)

Ioana Mihăilă, noul ministru al Sănătății, a vorbit, miercuri, despre cele două mari probleme privind personalul sanitar din România. Cea acută este lipsa medicilor din secțiile de Terapie Intensivă, inclusiv din secțiile în care sunt tratați pacienții COVID-19, iar cealaltă ține de numărul insuficient de cadre medicale în general și de distribuția lor inegală în diverse zone ale țării.

