Ioana Mihăilă: În cea mai mare parte a țării, accesul la vaccin e destul de facil / Sunt sute de milioane de oameni vaccinați, nu cred că mai trebuie să așteptăm studii înainte de a fi convinși că e bine să ne vaccinăm (VIDEO)

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a declarat că, în timp ce există dovezi concrete și multiple că trecerea prin infecția cu SARS-CoV-2 este nocivă în anumite cazuri, nu există dovezi care să ateste potențialele efecte negative pe termen lung ale vaccinului.

La „Actualitatea” cu Tudor Mușat, ea s-a arătat de părere că accesul la vaccin nu mai reprezintă „o foarte mare problemă”, fiind o problemă „poate într-un mediu rural izolat, unde nici medicul de familie nu a început să vaccineze”.

