Ioana Mihăilă, noul ministru al Sănătății: Problema nu este legată doar de numărul de paturi, ci de echipele de medici și asistente pregătite să trateze corespunzător pacienții din secțiile de Terapie Intensivă (VIDEO)

România are oficial începând de miercuri seară un nou ministru al Sănătății, în persoana Ioanei Mihăilă, iar joi dimineață noul titular al portofoliului a susținut o serie de declarații, chiar în fața ministerului, și a declarat că problema nu este neapărat legată numai de numărul de paturi, „ci de echipele de medici și asistente medicale pregătite să trateze corespunzător pacienții din secțiile de Terapie Intensivă”.

