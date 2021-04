Ioana Mihăilă: Nu voi șterge cu buretele aspirațiile comune pe care le-am avut cu Voiculescu / L-am întrebat dacă crede că voi supraviețui. Mi-a spus că speră că da / Mi-e teamă că nu voi apuca să finalizez reformele (VIDEO)

Ioana Mihăilă a mărturisit, în prima sa conferință de presă în calitate de ministru al Sănătății, că teama sa principală este că nu va apuca să finalizeze reformele pentru care a venit în Minister. Mihăilă a evitat să spună dacă-l va avea consilier pe Vlad Voiculescu, dar a punctat că „nu voi șterge cu buretele aspirațiile comune pe care le-am avut”.

„În primul rând, echipa e în curs de formare. Probabil în următoarele zile va fi în curs de consolidare. O mare parte din medicii care au ajutat-o pe dna doctor (Andreea) Moldovan vor rămâne alături de noi și mă aștept ca, cu ajutorul lor, să nu existe mari fracturi în cele două metode de a gestiona criza COVID”, a declarat Mihăilă.

Întrebat dacă Vlad Voiculescu va fi consilierul ei, Mihăilă a răspuns: „Așa cum spuneam, echipa se formează acum, dar nu pot să spun că nu voi șterge cu buretele aspirațiile comune pe care le-am avut împreună cu Vlad Voiculescu. Dar perioada care urmează e cu Ioana Mihăilă la Ministerul Sănătății, iar mandatul e al meu”.

„L-am întrebat dacă crede că voi supraviețui și mi-a spus că speră că da. (...) Cel mai frică îmi e că nu voi apuca să finalizez sau să pun pe drumul cel bun reformele pentru care am venit aici”, a mai afirmat Ioana Mihăilă.

Totodată, aceasta a insistat că va continua „fără ezitare” proiectele începute în mandatul lui Vlad Voiculescu.

