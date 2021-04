Ioana Mihăilă: Vom continua concursurile la casele județene de asigurări de sănătate. Vom organiza concursuri corecte pentru celelalte funcții de management din sistemul sanitar (VIDEO)

Ioana Mihăilă, noul ministru al Sănătății, a declarat că vor fi continuate concursurile pentru conducerea caselor județene de asigurări de sănătate. De asemenea, „vom organiza concursuri corecte pentru celelalte funcții de manangement din sistemul sanitar”. Reforma managementului spitalelor reprezintă una dintre cele trei priorități anunțate de noul ministru. Mihăilă a mai spus că multe dintre proiecte au început în timpul lui Vlad Voiculescu: „Le voi continua fără ezitare”.

„În al treilea rând, reforma managementului spitalelor și a serviciilor de sănătate. Avem nevoie de oameni bine pregătiți în funcții de conducere. Competența în funcții de conducere este o necesitate. Pentru asta vom continua concursurile la casele județene de asigurări de sănătate, și Adrian Gheorghe, președintele CNAS, va avea tot sprijinul meu ca acest proces să fie unul de succes. Vom organiza concursuri corecte pentru celelalte funcții de management din sistemul sanitar”, a declarat Ioana Mihăilă.

Aceasta detaliase anterior celelalte două priorități ale mandatului său: atragerea și utilizarea de fonduri europene pentru reforme și investiții în sănătate, respectiv creșterea accesului la servicii medicale de bază.

