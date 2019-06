Preşedintele Klaus Iohannis a semnat numirea miniştrilor PSD: Ana Birchal preia Justiţia, Roxana Mînzatu la Fonduri Europe şi Natalia Intotero la Românii de Pretutindeni

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de numire în funcţia a celor trei miniştri propuşi de premirul Viorica Dăncilă. Astfel, Ana Birchal va prelua Ministerul Justiţiei, Roxana Mînzatu va fi noul ministru al Fondurilor Europene, în timp ce Natalia Intotero se întoarce în fruntea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Precum a anunţat încă de la primirea propunerilor de la premierul Viorica Dăncilă, Klaus Iohannis a respins numirea lui Titus Corlăţean în funcţia de vicepremier pentru partneriate strategice. Acesta afirmase că nu îl va numi pe Corlăţean pentru nicio funcţie guvernamentală deoarece a fost "artizanul catastrofei de la alegerile din 2014".

Decizia este una extrem de importantă deoarece joi au expirat mandatele de interimari pentru cele trei ministere şi premierul ar fi fost obligat să anunţe noi interimari dacă Iohannis nu anunţa o decizie.

