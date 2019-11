Iohannis a stârnit hohote de râs la conferință. Reacția candidatului PNL, întrebat dacă i se șoptesc răspunsurile în cască (VIDEO)

Klaus Iohannis a stârnit hohote de râs în timpul conferinței de miercuri, după ce unul dintre jurnaliști l-a întrebat dacă nu cumva, după cum scrie pe unele grupuri de WhatsApp, poartă o cască în ureche din care i se șoptesc răspunsurile.

Iohannis și-a băgat degetul în fiecare ureche, apoi a făcut gestul din poză și a început să râdă:

„Mă bănuiți câteodată că fără copiuță nu merge? Nu cred că mă bănuiți de așa ceva...”, a spus Iohannis în răsetele celor prezenți.

