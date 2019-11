Iohannis: Am avut 3 vacanțe în 5 ani. Niciuna în ultimii 2 ani. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat

Klaus Iohannis a declarat că în cinci ani de mandat și-a luat doar trei vacanțe și niciuna în ultimii doi ani, căci a trebuit să se lupte cu PSD-iștii și să-i apere pe români.

„Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Nu e concediu pentru președinte. Munca pe care o facem nu poate fi preluată de nimeni și când am plecat în vacanță am luat mapa, pixul, actele și am lucrat pe documente”, a declarat Iohannis.

„Lumea sper că a urmărit cu drag cum președintele reușește să rupă câte o zi. Am mers câte o zi la munte, m-am întâlnit cu românii, sper că le-am stârnit apetitul pentru munte”, a mai spus el.

Iohannis a mai precizat că săptămâna lui de muncă, în general, începe luni și se termină vineri și au fost zile în care a muncit până la ora 24.00.