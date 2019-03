Klaus Iohannis, nou atac la PSD: Un accident democratic, cu un guvern tip proxi, cu un partid care a câştigat nişte alegeri şi crede că deţine România

Preşedintele Klaus Iohannis a reluat atacurile la adresa PSD cu ocazia participării la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă” organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului de către Asociația One World Romania.

Şeful statului a numit guvernarea PSD drept un accident democratic care a fost cauzat şi de absenteismul masiv de la vot care a ajutat PSD să obţină un rezultat foarte bun.

"Faptul că s-a ajuns la acest accident democratic, cu un guvern tip proxi, cu un partid care a câştigat nişte alegeri şi crede că deţine România, arată că ne-am relaxat prea repede (...) acest accident al democratiei se datoreaza mai puţin PSD-ului şi mai mult absenteismului”, a spus Iohannis.

Cu această ocazie, Klaus Iohannis a făcut apel şi la români pentru a participa în număr cât mai mare în alegerile viitoare.

Iohannis s-a mai referit și la Revoluția din 1989 și a spus că la acea vrea „o clică și-a arogat repede puterea”.

