Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți după şedinţa CSAT că a declarat proiectul autostrăzii Ploieşti-Braşov drept unul strategic de interes naţional.

"Tot azi am aprobat ca proiectul autostrăzii Ploiești – Brașov să fie declarat obiectiv strategic. (...) Este deplina responsabilitate a Guvernului pentru a găsi soluţia să realizeze aceste proiecte pentru români", a afirmat Klaus Iohannis.

De asemenea, preşedintele a mai atras atenţia că Guvernului că încalcă legea adoptată de Parlament prin care este obligat să construiască Autostrada Moldovei.

Am atenționat-o pe doamna premier că e în vigoare o lege pe care Guvernul continuă să o încalce privind obligativitatea de a construi Autostrada Moldovei. (...) E o nouă dovadă de incapacitate a guvernului", a declarat Klaus Iohannis.

