Klaus Iohannis, baie de mulțime la sosirea la BEC unde și-a depus candidatura pentru un nou mandat (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a sosit vineri, în jurul orei 12, la sediul Biroului Electoral Central unde și-a depus listele de semnături pentru intrarea în cursa pentru obținerea unui nou mandat la Cotroceni.

Acesta a sosit alături de Ludovic Orban și mai mulți lideri PNL și a fost întâmpinat de o mulțime de susținători care au venit să își arate sprijinul pentru președinte.

Câteva sute de persoane l-au ovaționat și i-au urat mult succes în cursa pentru obținerea unui nou mandat de președinte.

"Bună ziua! Ce de lume", a spus Klaus Iohannis când şi-a văzut susţinătorii.

Preşedintele Iohannis i-a salutat şi a dat şi mai multe autografe.

