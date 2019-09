Klaus Iohannis îi răspunde ironic lui Dan Barna: "Sunt un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România. Se poate clasifica și așa"

Președintele Klaus Iohannis a tratat ironic afirmația lui Dan Barna în care președintele USR l-a catalogat drept "un pompier pentru momentele în care casa a luat foc

"Un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România. Se poate clasifica și așa", a răspuns Klaus Iohannis amuzat.

Acesta a mai subliniat că fără prezența lui, PSD ar fi reușit să distrugă țară cu efecte pe termen foarte lung.

"Cred că am fost foarte prezent și voi fi și în continuare foarte prezent. Vă asigur că fără prezența mea PSD chiar ar fi reușit să distrugă justiția din România, PSD ar fi reușit să acapareze întreaga România și ar fi fost o catastrofă pentru foarte multe generații de acum", a completat Klaus Iohannis.

