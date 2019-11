Președintele Klaus Iohanis a respins marți teoria lansată de Tudorel Toader privind existența unor centre de reflecție care luau deciziile în PSD.

"Nu am auzit despre astfel de centre. Nu știu despre ce a vorbit fostul ministru, cum de multe ori nu am înțeles despre ce a vorbit fostul ministru. Legile au fost elaborate în Parlament intr-o forma extrem de discutabilă cu acea comisie care a lucrat foarte repede. Eu am ieșit să aduc lucrurile într-o zonă de viteză rezonabilă. Partea președintelui este de a verifica legea când ajunge la promulgare și acest lucru am făcut, dar despre aceste centre nu am auzit. Dacă ar fi fost, aș fi știut", a afirmat Klaus Iohannis.

Cât despre existența unor centre obscure care să fi decis mutarea ambasadei din Israel, Iohannis a respins și această posibilitatea, afirmând că e doar gândirea tipică a PSD.

"Cu un centru obscur nu, dar cu o gândire obscură da. Este gândirea tipică PSD-istă. S-au găsit Dragnea și Dăncilă sa se profileze în politica externă unde nu aveau ce căuta. Aceste demersuri au fost un diletantism care a dăunat foarte grav", a concluzionat Iohannis.