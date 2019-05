Refuzul lui Carmen Dan şi a lui Teodor Meleşcanu de nu îşi da demisia nu l-a impresionat pe Klaus Iohannis. Preşedintele a subliniat că el a cerut demiterea acestora de către premierul Dăncilă şi nu ca ei să plece de bună voie din funcţie.

"Această catastrofă a fost organizată de guvernul PSD. Vina politică e la guvern, nu are rost să căutăm vina în altă parte. Vinovați sunt miniștrii de Interne și Externe. Nici nu mă interesează demisia lor, eu am cerut demiterea", a subliniat preşedintele Klaus Iohannis.

Cât despre ce răspuns a primit de la premierul Dăncilă, în cadrul discuţiei de la Cotroceni, Iohannis a arătat că i-a transmis că "rămâne să mai judece".

