Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că va înfiinţa în cadrul Administraţiei Prezidenţiale o comisie mixtă care să lucreze pentru a identifica problemele şi a găsi soluţii pentru ca românii să nu mai fie umiliţi şi ţinuţi cu orele la coadă pentru a vota precum s-a întâmplat şi pe 26 mai şi la prezidenţialele din 2014.

"Fiind că nu am încredre în Guvern voi înfiinţa o comisie mixtă care va începe să lucreze, îi voi invitat pe toţi care au atribuţii în domeniu. Rolul comisiei este de a identifica problemele, de a veni cu soluşii şi de a propune aceste soluţii", a anunţat Klaus Iohannis.

