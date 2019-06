Marţi, preşedintele Klaus Iohannis începe consultările la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare implementarea în legislaţiei a deciziei referendumului pe justiţiei din 26 mai.

"Ce a decis poporul la referendum trebuie urgent implementat în legislaţie adică în Constituţie şi în lege. Avem cu siguranţă cele două chestiuni care rezultă direct din răspunsul covârştitor afirmativ al romanilor la cele două întrebari, respectiv interdicţia de amnistiere şi graţiere a corupţilor şi interdicţia dată guvernului de a emite ordonanţe de urgenţă la legile justiţiei, politicii penale şi, sigur, o prevedere care permite atacarea ordonanţelor de urgenţă şi altor instituţii decat a votat poporului", a precizat Klaus Iohannis.

Şeful statului a mai subliniat că va aborda cu partide şi alte chestiuni precum îmbunătăţirea legilor justiţiei.

"Acum, sigur, la consultări pe lânga aceste două teme evidente voi aborda şi chestiuni legate de urmările politice ale votului pe referendum şi europarlamentare. Este evident că trebuie să reluăm discuţia pe statul de drept, trebuie să reluăm discuţia pe îmbunătăţirea legilor justiţiei care au fost adoptate cu opoziţia larga a preşedintelui, a opoziţiei, a asociaţiilor de profil", a arătat Klaus Iohannis.

