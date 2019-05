Preşedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consulătări pentru determinarea modului în care va fi pus în practică referendumului pentru justiţiei la care românii s-au pronunţat pentru interzicerea amnistiei şi graţierii pentru corupţie şi a ordonanţelor de urgenţă în acest domeniu.

"S-a terminat numărarea voturilor şi sunt foarte bucuros să anunţ că 6,5 milioane de români au răspuns cu DA la cele două întrebări, la fiecare dintre aceste întrebări. Acum suntem în momentul în care trebuie să decidem cum să punem in practică ceea ce a decis poporul prin referendum.

Pentru ce a găsi cele mai bune soluţii am decis să convoc partidele parlamentare la consulatari pe această temă. Ceea ce a decis poporul trebuie pus în practică, adică în Constituţie, asta se face în Parlament în primă fază. Am trimis chiar adineaori invitaţiile pentru zilele de marţi şi miercuri săptămâna viitoare pentru a găsit împreună cele mai bune soluţii", a anunţat, joi, preşedintele Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.