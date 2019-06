Preşedintele Klaus Iohannis a criticat în termeni duri, prin intermediul unei declaraţii susţinute de purtătorul de cuvânt Mădălina Dobrovolschi, decizia Guvernului de a adopta ordonanţă de urgenţă privind privind alegerea șefilor de CJ prin vot uninominal.

În acest mesaj, Klaus Iohannis arată că la o săptămână după referendum, Guvernul nesocoteşte voinţa românilor şi adoptă o măsură special făcută ca o "concesie pentru baronii PSD precum Marian Oprişan, Dumitru Buzatu sau Ionel Arsene.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.