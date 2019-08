Preşedintele Klaus Iohannis a lansat marţi, cu ocazia primirii diplomaţilor români la Palatul Cotroceni, un atac la adresa guvernanţilor pentru declaraţiile iresponsabile care au dus la pierderea unui loc de membru neparmanent în Consiliul de Securitate al ONU.

Fără a îi numi pe Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă şi declaraţiilor lor privind mutarea ambasadei din Israel, şeful statului a arătat că România a fost boicotată de declaraţii iresponsabile făcute fără mandat.

”În mod regretabil, nu putem marca azi, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației, faptul că România a fost aleasă pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, chiar dacă dumneavoastră ați făcut eforturi susținute și ați obținut un număr considerabil de susțineri. România a fost boicotată de declarații politice iresponsabile ale unor înalți demnitari români, formulate fără mandat și contrare unor poziții tradiționale ale României. Aceste grave derapaje au dus la alienarea sprijinului deja exprimat de unele state, fiind creată impresia, eronată pe fond, a unei lipse de predictibilitate față de dosare de politică externă sensibile și complexe”, a declarat Klaus Iohannis.

În acest context, reamintim că, luni, în faţa ambasadorilor, în discursul ţinut în deschiderea Reuniunea Anuale a Diplomației Române, Călin Popescu Tăriceanu a subliniat că eşecul de la ONU nu poate fi atribuit exclusiv Ministerului de Externe.

"Cum succesul pentru Consiliului UE nu poate fi atribuit exclusiv presedinției, nici blamul pentru eșecul la ONU nu poate fi pus doar pe Ministerul de Externe”, a arătat Tăriceanu.

România a pierdut locul de membru neparmament în Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020-2021, în faţa Estoniei după ce a pierdut sprijinul ţărilor arabe ca urmare a declaraţilor privind intenţia de a muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

