Cu ocazia participării la un eveniment organizat de Liga Studenților Români din Străinătate, președintele Klaus Iohannis a lansat un atac la adresa Guvernului PSD pentru felul în care au gestionat un sistemul de educație.

"Miniștrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educației nu au renunțat tentației de a face politici după ureche, schimbări haotice aduse aproape lunar actualului sistem", a afirmat Klaus Iohannis.

Acesta a subniniat că situația actuală din educație este una gravă și "pentru a construi un sistem de educatie performant ne trebuie un sistem de bază"

"România a fost ținută în loc de o guvernare precupată doar să rezolve problemele penale ale liderilor", a mai afirmat președintele Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.