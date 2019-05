Președintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, demisia lui Teodor Meleșcanu și a lui Carmen Dan pentru proasta organizare a alegerilor europarlamentare și a votului la referendumului care a făcut românii să stea cu orele la coadă pentru a putea să își exercite drepturile.

"Fiind că nu au știu să demisioneze cu onoarea, solicit demiterea imediată a ministrului de Externe și a ministrului de Interne. Imediat însemnând imediat", a afirmat Klaus Iohannis.

