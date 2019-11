Klaus Iohannis a explicat, miercuri seară, într-o conferință de presă susținutăd e la sediul PNL, de ce nu acceptă o dezbatere cu Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidențiale.

Iohannis a precizat, însă, că săptămâna viitoare va organiza, împreună cu echipa sa de campanie, o dezbatere "așezată", alături de politologi, formatori de opinie și jurnaliști.

„Dăncilă a fost partea activă a mârlăniilor pesediste. A fost foarte activă când a fost vorba să facă zid în fața unor persoane cu probleme penale.

A fost o persoană foarte activă în a guverna, pe scurt, împotriva românilor. E reprezentanta unui partid antidemocratic, nereformat, care a guvernat contra românilor și acum, în campanie, mimează candidatul democrat și se așteaptă să fie tratată cu respect.

Nu accept o dezbatere cu această persoană, care reprezintă tot ce e mai rău în politica ultimilor ani din România.

Îmi doresc o Românie fără PSD în structurile de conducere. N-are decât să stea în Opoziție.

Voi organiza eu cu echipa mea o dezbatere așezată, marțea viitoare. Voi invita politologi, formatori de opinie, jurnaliști. Va fi o discuție deschisă, așezată”, a spus Klaus Iohannis, preziențiabilul PNL.

