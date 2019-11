Klaus Iohannis a declarat că a avut mai multe discuții de-a lungul timpului cu Laura Codruța Kovesi. Totuși, a refuzat să spună dacă într-adevăr i-a cerut demisia acesteia, așa cum s-a speculat în spațiul public.

Iohannis a mai spus că i-a fost extrem de greu să semneze actul de revocare a lui Kovesi.

„Confirm că am avut mai multe discuții cu Kovesi, ultima acum câteva săptămâni, pe cazul preluării poziției de procuror-șef european. În rest, sunt detalii care nu se fac publice. A fost un moment greu când am semnat acel decret, a fost în executarea unei decizii luate, din păcate, de CCR. A fost un moment de care România nu a avut nevoie.

„Cum am procedat cred că a fost rezonabil”, a mai spus el, întrebat dacă a făcut bine că nu a anunțat el demiterea lui Kovesi de la șefia DNA, ci purtătoarea lui de cuvânt.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.