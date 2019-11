Klaus Iohannis a declarat că nu a intenționat să jignească pe nimeni când a răspuns ”ghinion!” întrebat, în 2014, cum a reușit el să aibă mai multe case, iar alți profesori nu.

„Acea declarație a fost puțin greșit interpretată. Între timp constat că e o sintagmă care se folosește mai ales într-o notă glumeață. Sper să nu se fi simțit nimeni jignit, nu a fost intenția mea”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.