Iohannis, despre scutirea de impozit pentru IT-iști: Trebuie să ne gândim dacă dorim acum să introducem impozitările sau progresiv (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit luni și despre scutirea de impozit pe venit în cazul IT-iștilor. Șeful statului a susținut că ideea unui tratament fiscal egal este „în esență adevărată”, dar nu trebuie ignorat faptul că sectorul IT a crescut de la „ceva nesemnificativ la 6% din PIB”.

„În esență este adevărat, orice câștig în România se impozitează. Însă trebuie să vedem și cealaltă parte, aceste scutiri care s-au făcut în sectorul IT au făcut ca sectorul în doar zece ani să crească de la ceva nesemnificativ la 6% din PIB”, a declarat Iohannis.

Acesta a mai precizat că va avea loc o discuție „dacă dorim acum să introducem impozitările sau progresiv”.

