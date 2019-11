Klaus Iohannis a declarat că tragedia de la Colectiv l-a marcat profund. Acesta a mai precizat că premierul Ludovic Orban va face o analiză și va da un răspuns în ceea ce-l privește pe Raed Arafat.

Întrebat în legătură cu înregistrarea făcută în noaptea incendiului de la Colectiv, dar prezentată abia acum, la patru ani de la tragedie, Iohannis a răspuns: „M-a răscolit puternic. A fost cutremurător, știu cum m-am simțit atunci. Întâmplarea a fost că am aflat imediat și am venit a doua zi la fața locului, am vizitat victimele în spital. A fost o tragedie care m-a marcat profund, recunosc. Dacă abia acuma apărut e clar că trebuie analizat. Însă dacă abia acum a apărut filmul el trebuie analizat. În ce privește pe Raed Arafat, aici domnul premier Orban va face analiză și va da un răspuns”.

