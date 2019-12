Iohannis: „Elaborarea și aprobarea bugetului pentru 2020, cea mai importantă acțiune politică a Guvernului din acest an” / Ce crede președintele despre înghețarea indemnizațiilor bugetare (VIDEO)

Elaborarea și aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 „reprezintă cea mai importantă acțiune politică a Guvernului din acest an”, consideră președintele Klaus Iohannis, care a precizat că a discutat, luni, la Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban și ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, pe această temă.



„Am avut o discuție pentru pregătirea bugetului. Domnul premier și domnul ministru al Finanțelor au dorit să mă informeze despre stadiul lucrurilor în această zonă extrem de importantă. Cred că este clar pentru toată lumea. Elaborarea și aprobarea bugetului pentru anul viitor reprezintă cea mai importantă acțiune politică a Guvernului din acest an, din această lună decembrie.



Întrebat despre faptul că ministrul de Finanțe l-a informat că îi va fi înghețată indemnizația bugetară începând cu anul 2020, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Da, mi se pare un lucru potrivit. Dacă vrem să fim politicieni responsabili, trebuie noi, care suntem în vârful, piramidei să fim primii care dăm semnalul că înțelegem că nu toată lumea poate să beneficieze tot timpul de creșteri salariale și este un moment potrivit pentru a arăta că orice creștere salarială, oricât de mult dorită ar fi, trebuie să fie și oportună. I-am încurajat să meargă mai departe cu această măsură propusă”.



„Este nevoie de un mix de măsuri pentru a permite, totuși, reducerea deficitului până într-o zonă care este rezonabilă. Adică până spre zona de 3%. Este clar că acele guverne eșuate pesediste au exagerat cu măsuri care au fost luate pe picior, fără o analiză serioasă, iar acum Guvernul liberal trebuie să vină și să vină cu o atitudine foarte responsabilă. Evident, toată lumea își dorește să crească salariile, să crească pensiile, dar în același timp trebuie să avem în vedere și limitarea bugetului. Nu putem să pornim de la premisa că bugetul este oricât de mare ne dorim. Atunci i-am încurajat să vină cu un mix de măsuri, pe de o parte, de încurajare a creșterii economice, care va permite cheltuieli mai mari, dar în același timp pentru anul 2020, care trebuie să fie anul reechilibrării bugetare, metode pentru a reduce cheltuiala acolo unde poate fi redusă fără a se apropia de buzunarul românului, care încă nu își permite cât își dorește”, a adăugat Klaus Iohannis.

