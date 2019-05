Surse politice susţin că preşedintele Klaus Iohannis va respingere propunerea făcută de premierul Viorica Dăncilă pentru numirea lui Titus Corlăţean pe postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.

Şeful statului va invoca faptul că Titus Corlăţean a fost ministru al Externe în timpul alegerilor prezidenţiale din 2014 şi el a coordonat organizarea dezastroasă a votului din diaspora de atunci care a făcut ca românii să fie umiliţi prin a sta cu orele la coadă şi foarte mulţi nici nu au putut să voteze.

Marţi seară, întrebată cum poate să numească tocmai un om considerat vinovat pentru organizarea proastă a votului din Diaspora din 2014, premierul a răspuns: ”Portofoliul pentru parteneriat strategic nu are niciun fel de legătură cu votul din Diaspora”.

Miercuri, ea a venit cu alte precizări: ”Numirea lui Titus Corlăţean este pentru vicepremier pe parteneriate strategice, în locul Anei Birchall. Eu consider că Titus Corlăţean are experienţă privind politica externă şi cred că experienţa domniei sale trebuie folosită. Nu are nicio legătură acest aspect, nu are în portofoliul său dreptul la o decizie legată de alegeri, de secţii de votare”.

De altfel, președintele Klaus Iohannis a solicitat chiar miercuri demisia lui Teodor Meleșcanu și a lui Carmen Dan pentru proasta organizare a votului de la europarlamentare și de la referendum și este greu de crezut că, odată cu acest gest, îl va accepta pe Corlățean care a plecat în 2014 din Guvern fix pentru că a umilit diaspora la vot.

Premierul Dăncilă a făcut, marți seară, și propunerile pentru cele trei posturi vacante din Guvern unde se vor încheia interimatele săptămâna viitoare. Astfel, pentru Ministerul Justiției a fost propusă Ana Birchal, pentru Fonduri Europene a fost aleasă Roxana Mînzatu, iar pentru Diaspora s-a decis revenirea Nataliei Intotero.

Guvernul a înaintat joi cele patru propuneri către Palatul Cotroceni, urmând ca președintele Iohannis să anunțe o decizie.