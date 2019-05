Președintele Klaus Iohannis a anunțat că îl va respinge propunerea premierului Dăncilă de a îl numi pe Titus Corlățean vicepremier pentru parteneriatele strategice. Șeful statului a amintit că el este "artizanului catastrofei" de la alegerile prezidențiale din 2014 când românii au așteptat cu orele pentru a vota în diaspora și din cauza acestui lucru nu va semna niciodată numirea acestuia indiferent de portofoliu.

"Imaginați-vă că PSD nu a găsit ceva mai bun de făcut decât să mi-l propună pe Corlățean, artizanul catasfrofei din 2014 de la alegerile prezidențiale. Nu e suficient că PSD și-a bătut joc de români în 2014, că și-a bătut de români în 2019. Îndrăznește PSD să mi-l trimită pe artizanul catastrofei din 2014. Mi se pare o decizie complet nepotrivita și pot să vă zic la cald că aceasta propunere va fi respinsă. Titus Corlățean nu va fi ministru la nimic!", a afirmat Klaus Iohannis.

