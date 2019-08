Preşedintele Klaus Iohannis a comentat în mod ironic, în conferinţa de presă de la finalul întâlnirii cu Donald Trump de la Casa Albă, nemulţumirile exprimate de premierul Viorica Dăncilă pentru faptul că nu a fost consultată privind mandatul cu care şeful statului a mers în vizită oficială în Statele Unite.

”Simpatică doamna premier, trebuie să mai studieze un pic arhitectura statului.”, a răspuns, zâmbind, Klaus Iohannis, când a fost întrebat de afirmaţiile Vioricăi Dăncilă.

