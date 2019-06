Preşedintele Klaus Iohannis a criticat în termeni duri, marţi, votul din Senat prin care nu a fost încuviinţată solicitarea DNA de a urmărire penală a lui Călin Popescu Tăriceanu în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

”Denotă dispreț profund, îmi este și greu să găsesc o clasificare pentru votul din Senat. Cu acest vot, PSD și ALDE cu apărarea lui Tăriceanu în fața procurorilor și-au dat arama pe față. N-au înțeles nimic din vot. Au făcut zid în jurul lui Tăriceanu ca nu cumva marea valoarea a politicii românești să fie atinsă de procurori. Jalnic, jalnic, rușinos”, a declarat Klaus Iohannis.

