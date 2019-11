Iohannis: M-am învăţat minte. Am spus că nu o să mai desemnez prim ministru de la PSD şi asta e (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat că, dacă va fi reales, nu va mai numi niciun premier de la PSD. Oricum, a mai afirmat el, nu crede că social-democrații vor mai avea prea curând majoritate parlamentară.

„M-am învăţat minte. Nu cred că PSD-ul în viitorul previzibil va mai dispune de o majoritate în Parlament. Am spus că nu o să mai desemnez prim ministru de la PSD în mandatul meu şi asta este”, a declarat Iohannis.

„Se vede că m-am înșela puțin că am crezut că PSD ăși asumă jocul democratic, dar nu a fost așa. Oricum, electoratul i-a sancționat foarte dur”, a mai completat el.

Cât despre afirmația pe care a făcut-o în ianuarie 2018 - „am decis să dau PSD-ului încă o şansă”, Iohannis a declarat: „Aşa a fost situaţia parlamentară atunci şi chiar dacă nu ne convine, trebuie să respectăm jocul democratic”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.