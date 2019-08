Klaus Iohannis, în Piaţa Universităţii de 10 august: 'Românii care au demonstrat paşnic au fost atacati de Guvernul PSD / Evenimentele de anul trecut trebuie elucidate să vedem cine a dat comanda politică' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a fost prezent sâmbătă în Piaţa Universităţii pentru startul campaniei de strângere de semnături pentru candidatura sa pentru un nou mandat.

Cu această ocazie, Klaus Iohannis a transmis şi un mesaj cu ocazia împlinirii unui an de la evenimentele violente din 10 august 2018 de la mitingul diasporei.

"Este 10 august, acum un an de zile s-a întâmplat ceva ce a început foarte frumos, românii au venit să demonstreze paşnic şi după ceea am intrat într-una din marele tragedii post-decembriste. Guvernul PSD şi-a atacat proprii cetăţeni, români care au demonstrat paşnic au fost atacaţi de Guvernul României. Evenimentele de anul trecut trebuie elucidate, trebuie să vedem cine a dat comanda politica", a afirmat Klaus Iohannis.

De atlfel, două mitinguri sunt organizate în București şi în acest an. Unul va avea loc în Piața Revoluției, iar altul se va ține în Piața Victoriei. Organizatorii se aşteaptă ca la miting din faţa Guvernului să vină chiar până la 250.000 de oameni.



