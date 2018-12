Preşedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia Crăciunului în care transmite românilor sărbători fericite şi îi îndeamnă la compasiune şi generozitate.

"Naşterea Domnului este o sărbătoare a miracolului vieţii şi o celebrare a bunătăţii, a compasiunii şi a generozităţii. Avem nevoie să ne reconectăm la aceste valori care ne aduc mai aproape şi ne fac mai solidari şi mai puternici.

În spiritul acestor sărbători să avem grijă unii de alţii şi cu toţii de ţara noastră. Dacă suntem mai buni în fiecare zi ne va fi tuturor mai bine împreună.

Dragi români, oriunde v-aţi afla, vă doresc un Crăciun fericit, cu sănătate şi cu bucurii. La mulţi ani!", a transmis Klaus Iohannis.

