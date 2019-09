Klaus Iohannis a venit sâmbătă la Craiova pentru a participa la adunarea PNL din sud-vestul ţării. Acest eveniment vine la doar o zi după ce preşedintele şi-a oficializat la BEC intrarea în cursa electorală pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni.

La sosirea la Craiova acesta a fost aşteptat de mii de susţinători care i-au strigat numele şi i-au urat mult succes în campania pentru realegere.

Însoţit de preşedintele PNL, Ludovic Orban, acesta a făcut o baie de mulţime, a semnat mai multe autografe şi a vorbit cu cei prezenţi în stradă.

