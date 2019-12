Președintele Klaus Iohannis a subliniat cu ocazia participării la summit-ul NATO de la Londra că nu poate fi vorba nicidecum de "o moarte cerebrală" a NATO precum a afirmat Emmanuel Macron pentru că altul e sensul la care a vrut să îndemne președintele francez.

"Nici nu cred că a luat cineva acea afirmația așa ca tare. A fost o afirmație, a și reiterat președintele Macron, care a dorit să șocheze un pic și să ducă la un proces de reflexie și noi toți suntem de acord că este NATO este puternică fiind că membri NATO sunt state democrație, iar discuția face parte din democrație, fără discuție nu poate exista o democrație și sunt convins că lucrurile vor merge foarte bine mai departe. (...)

Trebuie să stabilim împreună care sunt amenințările la care trebuie să facă față NATO, cine sunt adversarii noștri, cum se relaționează NATO cu noile puteri, de exemplu ce abordare va avea NATO față de China. Sunt întrebări foarte legitime și aceste aspecte trebuie clarificate. Trebuie să abordăm cum abordăm terorismul internațional, trebuie să stabilim cum abordează NATO teatrele de război unde NATO nu este prezentă ca atare dar sunt prezenți membrii noștri, trebuie să există o corelare între noi și dacă misiunea nu este una expres a NATO ca să evităm situații ca în Siria", a afirmat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.