Preşedintele Klaus Iohannis a participat marţi la reuniunea informală a șefilor de Stat sau de Guvern din Uniunea Europeană, prima de după alegerile europarlamentare. Acest sumit reprezintă prima ocazia pentru începerea negocierilor pentru funcţii de preşedinte al Comisiei Europene, a Parlamentului European şi a Consiliului European.

"Avem pe ordinea de zi doua teme: analiza alegerilor şi o primă discuţie între lideri pentru a găsi cea mai bună procedura de selectare a persoanelor care vor ocupa funcţiile de conducere în instituţiile europene, în special preşedintele Comisiei Europene, preşedintele Consiliului şi preşedintele Parlamentului European. Cum vom aborda alegerea pentru aceste poziţii va fi o tema importantă astăzi", a declarat Iohannis.

Acesta a ţinut să transmită şi un mesaj pentru cei care încearcă să impună alţi candidaţi decât cei anunţaţi în alegere şi a arătat că nimeni nu poate forma o majoritate fără sprijinul grupului popularilor europeni.

"Toţi actorii trebuie să se poziţioneze cât mai bine. PPE merge din 2014 pe aşa-numita soluţie a spitzenkandidat-ului, care este vârful de lance în campanie. Candidatul va fi mai departe promovat pentru poziţia de preşedinte al Comisiei Europene. Este foarte clar că trebuie mers cu calm şi multă înţelepciune în această procedură, pentru că nu numai PPE singur nu poate (să aibă majoritate în PE, n.r.), dar nici coaliţia PPE cu socialiştii nu este suficientă. Este nevoie ce cel puţin încă o grupare politică. Rămâne să vedem cu cine se va negocia. Asta complică întreaga situaţie. Nimeni nu poate să formeze o majoritate fără PPE. Suntem decişi să intrăm în aceste negocieri cu fermitate", a declarat Iohannis.

