Președintele României a desfășurat o conferință de presa, marți, pe tema efectelor generate de pandemia de COVID-19 în România. Klaus Iohannis a criticat virulent anumite partide politice, pentru modul în care „înțeleg să folosească această nenorocire pentru interesul lor electoral”. Șeful statului a explicat că încă nu a fost atins vârful epidemic la nivel național și a subliniat că viața nu va reveni la normalitate după 15 mai, când expiră starea de urgență, pentru că o bună parte din restricții vor rămâne în vigoare. Astfel, nu vom putea pleca din localitate „decât pentru un motiv serios”, nu vom putea merge la mall sau restaurante, iar marile festivaluri probabil nu vor mai avea loc în 2020. În ceea ce privește competițiile sporitve, „dacă se vor relua”, la ele nu vor putea lua parte spectatori.

„A trecut o lună și jumătate de când am instituit starea de urgență. Este mai mult decât o lună și jumătate de când, din păcate, trăim cu această epidemie. Din motive de distanțare, din motive de siguranță, am avut mai degrabă declarații de presă și am considerat că este bine să revenim la o formă mai interactivă. În consecință am invitat jurnaliștii acreditați la Cotroceni să vină astăzi la o conferință de presă. (...) După o lună și jumătate, deja putem să tragem destul de multe concluzii și concluzii statistice. Aș începe prin a remarca că, în această epidemie, autoritățile, împreună cu medicii și românii, au obținut până acum rezultate notabile. Românii au dovedit că au simț civic, au echilibru și, da, societatea românească a dovedit maturitate. Însă se discută foarte mult, în aceste zile, despre măsurile de relaxare. Sigur, vom ajunge și acolo. Eu am menționat că după 15 mai anumite restricții vor fi reduse, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți. Nu am atins maximul, în România, și o relaxare prematură ar fi fundamental greșită și poate să distrugă toate rezultatele bune pe care le-am obținut până acum”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a adăugat că este „foarte conștient că oamenilor le-a fost greu să stea acasă, le-a fost greu să își reducă viața într-un fel total neașteptat. Eu sunt foarte conștient că medicilor le-a fost extrem de greu, că personalului medical i-a fost extrem de greu și îi este în continuare, dar împreună am obținut aceste rezultate. Repet, pericolul nu a trecut. Este nevoie în continuare de maximă atenție. Faptul că din 15 mai este posibil să relaxăm anumite măsuri nu înseamnă în niciun caz că revenim la viața noastră normală, pe care am avut-o înainte de epidemie. Deci, 15 mai, dragii mei, nu înseamnă o revenire bruscă la normalitatea pe care am cunoscut-o. În realitate, experții ne spun că nici nu știm când vom reveni la o viață normală, așa cum o știm noi de dinainte de pandemie”.

„Vor rămâne foarte multe restricții în vigoare. Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei. Nu vom putea, o vreme destul de bună, să ieșim, de exemplu, la restaurant sau la mall. Nu vom putea, imediat după 15 mai, nici măcar să plecăm din localitate decât dacă avem un motiv foarte serios. Aceste lucruri, sigur, vor fi încă detaliate. În majoritatea unităților, fie ele comerciale sau economice, sau de stat, la ușă va fi cineva care ne măsoară temperatura, să nu permitem accesul persoanelor bolnave, fiindcă ele reprezintă un risc. (...) Marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an. Nu putem să riscăm să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Știu că sunt mulți care își doresc, de exemplu, să se reia competițiile sportive. Dacă se vor relua, există o probabilitate mare să se reia fără spectatori”, a adăugat Iohannis.

Președintele a precizat că, „atunci când a început epidemia, rezervele României au fost goale. N-au existat, pur și simplu. N-au existat rezerve de măști, n-au existat rezerve de biocide. Au existat foarte puține medicamente și acestea toate au trebuit procurate într-un timp record, și s-au procurat. S-au folosit nu doar banii puțini, care au fost la vistieria noastră, s-au folosit cu mare succes și bani europeni, și se folosesc în continuare. Am dat niște date săptămâna trecută, când am avut Consiliul European în format videoconferință. România are, acum, acces la un miliard și jumătate de euro, din fondurile europene aferente acestui exercițiu bugetar, care vor fi folosiți pentru achiziții de dispozitive medicale, de echipamente, pentru sporurile care se vor da medicilor și personalului din spitale șamd”.

El a criticat anumite partide politice, pentru modul „în care înțeleg să folosească această nenorocire pentru interesul lor electoral. Aceștia sunt politicienilor care se cațără pe spaimele oamenilor și votează legi inaplicabile. Este jalnic”.

România ar putea ieși din stare de urgență la jumătatea lui mai, dar ar putea intra în stare de alertă





România pare tot mai aproape să iasă din starea de urgență care a cuprins întregul teritoriu național odată cu pandemia de coronavirus. Potrivit anunțului făcut de președintele Iohannis săptămâna trecută, sunt șanse mari ca această situație excepțională ar trebui să se încheie la jumătatea lunii mai, dar chiar și atunci cetățenii vor fi puși în situația de a respecta fie o serie de reguli, fie o serie de recomandări – toate îndreptate spre limitarea răspândirii de COVID-19.

„Una dintre măsuri este cea cu masca de protecție. Am decis ca după data de 15 mai, toată lumea va fi obligată să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun. Această măsură nu este limitată în timp. Vom putea să renunțăm la purtarea măștii poate la anul, când această pandemie va fii sub control și nu mai există riscul infectării. După data de 15 mai, vom renunța la restrângerile care privesc persoane. Nu vom prelungi restricțiile de deplasări individuale. Vom putea să ne deplasăm în spații publice fară să trebuiască să declarăm în prealabil unde mergem și de ce mergem”, declara președintele Klaus Iohannis, în 22 aprilie.

Cu toate acestea, potrivit unor surse guvernamentale citate de B1 TV, după 15 mai, când ar trebui să expire starea de urgență, România ar putea intra în stare de alertă. Bineînțeles, măsura le-ar oferi autorităților posibilitatea de a menține în vigoare anumite restricții sau recomandări de conduită socială.



Regimul de restricții din România, actualizat prin Ordonanța Militară 10





În orice caz, luni seară, regimul de restricții din România a fost actualizat prin Ordonanța Militară 10. Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat actul normativ, care se referă în principal la relaxarea restricțiilor pentru persoanele care au împlinit 65 de ani, respectiva la prelungirea suspendării valabile pentru mai multe zboruri internaționale.

„Dragi compatrioți, încep prezentarea Ordonanței Militare nr. 10, adresându-vă mulțumiri. Comportamentul dumneavoastră de până acum a fost și este unul responsabil, ceea ce ne face să credem că, în curând, ne vom apropia de normalitate. (...) Mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat cum va arăta relaxarea de după 15 mai. Vă răspund acum public. Relaxarea va fi graduală, iar după data de 15 mai trebuie să fim cu atât mai responsabili în ceea ce privește respectarea regulilor. Știu că se apropie data de 1 mai, că vremea e frumoasă și ne face să ne gândim la o plimbare în parc sau la concediu, dar în același timp este momentul să ne analizăm prioritățile și să ne dăm seama de ceea ce contează cu adevărat, sănătatea și protejarea atât a noastră, ca și a celor dragi. Vă asigur că MAI și toate structurile partenere nu se vor relaxa în această perioadă”, a fost mesajul lui Marcel Vela pentru români.