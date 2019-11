Președintele Klaus Iohannis a prezentat cu ocazia evenimentului de campanie organizat marți alături de jurnaliști și politologi obiective sale pentru al doilea mandat de președinte și a dat asigurări că lucrurile vor arăta bine pentru români în următorii ani.

"Dacă voi fi ales pentru un al doilea mandat mă voi implica total și stiu ce spun pentru România normală. Este mai mult decât un slogan, este o dorință pe care o au foarte mulți români, să trăim normal.

Acest normal înseamnă prosperitate, creștere economică, locuri de muncă bine plătite, școli sigure, că cetățeanul este în centrul sistemului și statul deservește cetățeanul, pacientul este în centrul sistemului de sănătate, pot să garantez românilor că ma voi implica din tot ce știu și înseamnă funcția pentru a lucra împreună cu guvernul pentru îmbunătățirea performanței economice a României.

Lucrurile arată bine, avem soluții, este un guvern nou care știe cum trebuie abordate lucrurile și vă garantăm ca vom merge într-o direcție bună.

Suntem într-o situație care trebuie tratată cu foarte mare atenție și acest lucru îl vom face. Politica economică a fostului guvern a fost axată pe consum și s-a ajuns să intrăm într-o zonă nesănătoasă la o serie de parametri. Aceste lucruri pot fi corectate pentru a trece într-o zonă de creștere sustenabilă", a afirmat Klaus Iohannis.

