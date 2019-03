Iohannis: Profesorii care au performanțe trebuie răsplătiți, ceilalți să părăsească sistemul de educație (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a trans un semnal de alarmă îmvățământului românesc. Șeful statului a declarat, miercuri seară, la Gala Merito că profesorii care au performanțe trebuie să fie răsplătiți, iar ceilalți să părăsească sistemul.

“Profesorii care au performanțe trebuie să fie răsplătiți, iar ceilalți care nu fac cinste învățământului trebuie să părăsească sistemul de educație”, a spus ;eful statului.

Iohannis a felcitat cei 12 profesori care sunt premiați la Gala Merito, pentru că ”nu au acceptat reformele din Parlament” și au venit cu ”soluții proprii”.

“Ne confruntăm cu provocări severe, care pun în pericol parcursul european, inclusiv prin neglijarea educației românești”, a adăugat președintele.

