Președintele Klaus Iohannis a declarat, la finalul consultărilor cu partidele, că rezultatele referendumului trebuie puse rapid în practică, în sensul interzicerii prin lege a amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție, precum și interzicerea ordonanțelor de urgență pe justiție.

Iohannis a propus partidelor să semneze un Pact Național pentru o Românie Europeană.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.