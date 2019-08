Preşedintele Klaus Iohannis a fost prezent sâmbătă în Piaţa Universităţii unde a început campania de strângere de semnături pentru înscrierea în alegerile prezidenţiale de la finalul anului.

Cu această ocazie, preşedintele Klaus Iohannis a lansat şi un atac la adresa PSD, arătând că România trebuie reconstruită după eşecul guvernării.

"Sper să vină cât mai mulţi români să vină să semneze pentru candidatura mea. Am nevoie de acest semnal din partea românilor. Eu vreau să continuăm împreună pentru că împreună trebuie sî resetăm statul român. PSD a dus România aproape de eşec. Aşa nu se mai poate, trebuie să reconstruim aproape tot", a afirmat Klaus Iohannis.

Şeful statului a mai subliniat că va munci pentru a construi o guvernare nouă care să muncească pentru România.

"După alegerile parlamentare fie ele la termen, fie anticipate, voi coagula o echipă puternică din PNL şi alte partide de opoziţie prin care să facem România normală", a precizat Klaus Iohannis.

