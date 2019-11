Klaus Iohannis a atacat din nou, miercuri, PSD.

Într-o conferință de presă, șeful statului a declarat că Partidul Social Democrat este, de 30 de ani, o piedică în dezvoltarea României.

„Sunt foarte mulțumit și mulțumesc românilor că au venit în număr mare la vot. O mențiune specială diasporei, care s-a mobilizat în mod exemplar, cred că a beneficiat de condiții considerabil mai bune pentru că, și la insistențele mele, s-a schimbat legea. Au avut 3 zile la dispoziție și mai multe secții.

O mulțumire personală specială tuturor românilor care m-au votat pe mine

Guvernul Orban a organizat impecabil partea care revine guvernului privind organizarea alegerilor. Nu am avut incidente notabile duminică.

Alegerile din primul tur au fost o victorie pentru mine și o înfrângere pentru PSD. A fost pentru PSD cel mai prost scor în primul tur din ultimii 30 de ani.B

Acest PSD care de 30 de ani e o piedică în dezvoltarea României, dar în ultimii 3 ani a reușit să ne ducă pe toți într-o stare de aproape disperare. PSD a guvernat cras contra românilor și României au încercat să acapareze justiția, învîățământul sănătate. A încercat să legifereze pentru hoți și să-și înșurubeze pilele și neamurile peste tot”

