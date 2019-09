Preşedintele Klaus Iohannis a lansat mai multe atacuri în lanţ la adresa PSD cu ocazia discursului ţinut la adunarea liberalilor din Craiova. Acesta a criticat partidul de guvernământ pentru că au venit la putere cu promisiuni de autostrăzi, spitale şi şcoli şi după 3 ani se vede că nu au realizat nimic.

"Am venit, evident, cu mașina de la București și am venit pe un drum pe care îl cunosc între timp foarte bine, drumul de la Pitești la Craiova. Acum, sincer, m-am așteptat să găsesc pe undeva o bucată de drum rapid sau autostradă, fiindcă de când sunt eu în politică PSD promite oltenilor ba un drum rapid, ba o autostradă care leagă Craiova de Pitești. Dacă ați văzut-o voi, am văzut-o și eu.

Deci, dragii mei, acest drum, evident, nu este, dar în rest, dacă ne uităm prin țară, PSD a realizat mii de kilometri de autostradă - cu creionul! Dar în fapt, nimic.

Deci, autostrăzi promise nu avem. PSD, de când știu eu, promite, cu bani europeni, desigur, acele spitale mari, regionale - și aici, în Craiova. Nu știu, cunoașteți adresa acestui mare spital regional? Eu nu!

Ba mai mult, acum câteva săptămâni doamna ministru - al sănătății, desigur - ne asigura că primele studii de fezabilitate vor fi comandate în această toamnă. Vă dați seama ce bătaie de joc la adresa românilor? Vă dați seama? După ce au guvernat atâta timp, acum ne spun că vor începe hârtiile. Deci spitale nu avem.

Am trecut, venind încoace, prin multe localități și m-aș fi bucurat să am informația că acum, că a început un nou an școlar, școlile care au toaletele în spatele curților nu mai sunt.

Dar realitatea este alta, ele tot acolo sunt. Deci școli moderne nu avem. Pază pentru școli nu avem. Manuale vor fi - auziți - vor fi. Veșnica explicație a PSD, că vor fi.", a acuzat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Preşedintele a mai acuzat PSD că în timp ce nu face nimic la guvernare, se ocupă doar de beneficii pentru clientela de partid.

"Pe scurt, PSD pentru România a fost și este o catastrofă!

Cum am ajuns aici? Cum am ajuns noi, românii, în această situație? Ei bine, prin alegeri.

Prin alegeri am ajuns aici. În decembrie 2016, PSD a fost ales, cu un program care promitea românilor de toate.

Atunci au promis și salarii, și pensii, și autostrăzi, și spitale, și școli, și marea cu sarea. Și au realizat nimic!

În schimb, au reușit ei, pesediștii, să își înșurubează neamurile, prietenii, membrii de partid, în multe, multe poziții publice.

Oamenii competenți pe care îi are România au trebuit să facă loc pentru acești incompetenți, care aproape că au reușit să distrugă sistemele publice din România, care aproape au reușit să înlăture democrația din România.

Dar unii ne-am opus. Unii ne-am opus. Tot timpul, cum se spune, am fost pe fază.

Mi-am folosit instrumentele constituționale și am oprit foarte multe din prostiile, din nesimțirile pe care le-au planificat pesediștii pentru România., a arătat preşedintele.

Şeful statului a încheiat prin a îndemna lumea să înlăture de la putere PSD în mod democratic şi constituţional printr-un vot pentru PNL în următoarele alegeri.

"Trebuie să construim ce a distrus PSD, să modernizăm România, să ajungem la o ţară normală", a încheiat Klaus Iohannis.