Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat, joi, să comenteze informaţiile apărute în ultimele săptămâni în presa internațională potrivit cărora ar putea deveni noul președinte al Consiliului European, după ce Donald Tusk își va încheia mandatul, la 1 decembrie.

”Dacă asta e opinia cuiva, e în regulă pentru mine, dar nu cred că este bine să comentez zvonuri. Noi am început o negociere pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. Nu avem în momentul de față progrese semnificative în aceste negocieri, deci să așteptăm și să vedem cum merg discuțiile. E mult prea devreme să spunem că va fi unul sau altul. Toți am fost însă de acord pe negocieri rapide ca să avem cât mai repede nume pentru aceste funcții.”, a afirmat Klaus Iohannis.

