În cadrul evenimentului de campanie în care Iohannis a primit întrebări de la jurnaliști și politologi, președinte a fost întrebat și de faptul că a promulgat legea recursului compensatoriu fără a se opune precum avea capacitatea constituțională.

Acesta a arătat că din prima sesizare, Curtea Constituțională s-a pronunțat direct și pe constituționalitate și pe oportunitate și a ajuns, alături de specialiști, că altă soluție nu mai există.

"Această lege a ajuns la CCR, a fost verificată și a fost găsită constituțională. Însă CCR aici a făcut un lucru pe care nu l-a făcut în alte situații. S-a exprimat prin decizie inclusiv prin oportunitate, este o abordare neuzuala, face caducă retrimirea în Parlament pentru că dacă CCR s-a propuțat și pe constituționalitate și pe oportunitate, Parlamentul nu mai avea marjă de manevra.

După discutii cu specialiști am ajuns la concluzia că, și dacă nu ne convine, altă soluție nu există.

Și această lege trebuie reluată și corectate erorile făcute. Cu majoritatea de atunci acest lucru nu a fost posibil", a arătat Klaus Iohannis.

