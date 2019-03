Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că este "aproape hotărât" să convoace un referendum pe justiţie în ziua alegerilor europarlamentare.

”Eu sunt aproape hotărât să convoc un referendum pe 26 mai, când vom avea alegerile europarlamentare”, a declarat Klaus Iohannis, cu ocazia participării la o dezbare organizată de Asociația One World Romania.

”Nu vreau să fac eu un refrendum pentru ceva anume. Dacă fac referendum vreau să am parteneri nu numai partidele, vreau să am parteneri și societatea civilă, românii care își doresc să dea un semnal clar. De o săptămână încoace lucrăm foarte foarte intens. I-am rugat pe cei din echipa mea să-mi propună mâine-poimâine un prim draft de agendă, care va presupune și o întâlnire cu câțiva reprezentanți foarte hotărâți din societatea civilă”, a mai adăugat şeful statului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.