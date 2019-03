Klaus Iohannis retrimite bugetul la Parlament: Cel mai slab guvern din istoria postdecembristă. Un Guvern PSD al imposturii şi al incompetenţei a croit un buget pe măsura sa (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că va retrimite proiectul de buget pe 2019 în Parlament pentru a fi corectat. Această decizie vine după ce Curtea Constituţională a respins sesizarea preşedintelui privind bugetul, dar a declarat legea plafoanelor bugetare drept neconstituţională.

"Decizia de azi a CCR cu privire la legea plafoanelor demonstrează încă o dată că PSD legiferează nu doar imoral și prost, ci și neconstituțional. CCR a hotărât că una din legile pe care le-am contestat a fost adoptată de majoritatea PSD cu încălcarea tuturor normelor", a afirmat Klaus Iohannis.

Şeful statului s-a lansat într-un atac extrem de dur la adresa PSD privind felul în care guvernează şi marile probleme pe care le-a avut în întocmirea bugetului pe 2019.

"Cel mai slab guvern din istoria post-decembristă, un guvern PSD-ist al imposturii și incompetenței, a croit un buget pe măsura sa. Pe un scenariu fantezist, fără garanții privind punerea în aplicare, confirmat de instituțiile internaționale. Bugetul pune în discuție respectarea tratatelor internaționale, dar și a legislației în domeniu", a arătat Klaus Iohannis.

Preşedintele a susţinut că măsuri precum OUG 114 adoptată de Guvern la finalul anului sau proiectul de lege privind aducerea în ţară a aurului României din afara graniţelor arată disperarea PSD de a face rost de bani pentru că ştie că bugetul are mari probleme.

"Guvernul e disperat să facă rost de bani și inventează măsuri. Apar peste noapte inițiative precum ordonanţa lăcomiei sau intenția de a pune mâna pe rezerva de aur arată că nici măcar PSD nu are încredere că bugetul lor poate fi realizat și de aceea se caută noi soluții extreme pentru a face rost de bani. Cine va deconta nota pentru dezastrul propus de PSD în economie? Din păcate, răspunsul e simplu: cetățenii și mediul privat. Prețuri în creștere, taxe suplimentare!", a declarat Klaus Iohannis.

Şeful statului a subliniat că "PSD este singurul vinovat pentru toate aceste întârzieri ale bugetului" şi a cerut ca după reexaminare să facă un "buget sănătos pentru România".

"Voi retrimite Parlamentului pentru corectură și îmbunătățire Legea Bugetului pe 2019. Mesajul e simplu: faceți un buget sănătăos pentru România. Parlamentul are responsabilitatea să facă rapid corecțiile necesare, astfel încât să fie unul pentru dezvoltarea României", a încheiat Klaus Iohannis.

