Proaspăt întors de la Bruxelles de la reuniunea Consiliului European, Klaus Iohannis a arătat că liderii europeni au fost foarte încântaţi de faptul că în România a trecut referendumul pe justiţie.

"Foarte mulți lideri europeni au apreciat foarte pozitiv rezultatele referendumului. Acest referendum e de multa vreme încoace primul din toată UE care a reușit. Aceste felicitări le-am primit în numele românilor.

În Europa, românii contează, și după rezultatele de la referendum ați primit felicitări de la cei mai importanți lideri europeni", a afirmat Klaus Iohannis.

Şeful statului a lăudat implicarea românilor şi numărul mare care a votat la referendum pentru interzicerea amnistiei şi graţierii pentru corupţiei şi pentru oprirea ordonanţelor de urgenţă a Guvernului în domeniul justiţiei.

"Numărătoarea este aproape de final. Avem confirmate date care sunt foarte bune. Pe ambele întrebări au răspuns cu da 6,4 milioane români

Este un rezultat extraordinar de bun, care readuce România în normalitatea europeană. E un foarte mare succes pe care îl aveți voi, dragi români", a subliniat Klaus Iohannis.

Peste 80% dintre alegătorii care au participat, duminică, 26 mai 2019, la referendumul pe justiție convocat de președintele Klaus Iohannis au răspuns DA la ambele întrebări,

