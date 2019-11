Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări, în dezbaterea cu jurnaliști și politologi de marți seară, a subliniat că proiectul "România Educată", cu care a câștigat primul mandat în 2014 va merge mai departe și va implementat.

"România Educata este proiectul meu prezidențial și vă garantez că îl voi duce mai departe.

România Educata a intrat într-o fază de mai puțină atenție publica acum fiind că eu nu am dorit să discutăm chestiuni atât de grele și importante în campania electorală. Proiectul merge mai departe și va ajunge la maturitate și va fi implementat. Începe cu un acord politic, se va duce în legislație și de acolo în implementare. Eu sunt ferm convins că va duce mai departe și va fi implementat. România fără un astfel de proiect va avea o reală problemă și în viitor. România are numai o șansă să creeze un sistem de educație permanent care să permită educarea unor generații care performeaza ca oameni și ca specialiști", a arătat Klaus Iohannis.

Acesta a criticat în mod direct faptul că Legea Educației se schimbă extrem de dens, fiind cea mai schimbată de lege din România, și a arătat că PSD a făcut nu mai puțin de 64 de modificări.

